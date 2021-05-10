Бухарест, , 16:20 — REGNUM Более 600 новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки на территории Румынии. Об этом 10 мая сообщает агентство AGERPRES со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском правительстве.

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По последним данным, за последние 24 часа в стране выявили 620 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 066 731.

Также сообщается, что с начала пандемии в Румынии количество летальных исходов превысило 29 тыс.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Румынии открыли в замке Бран, известном как замок Дракулы, пункт бесплатной вакцинации от COVID-19.

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