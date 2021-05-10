Элиста, , 16:20 — REGNUM В Элисте участились жалобы горожан на качество водопроводной воды. В социальных сетях появились фотоснимки со ржавой водой из-под крана.

«Нет, это не сок, не компот. Это вода, которая течёт у нас из крана. <…> Стою перед ванной и думаю: стать женщиной в «шоколаде» или я с дороги чище, чем эта вода. Самое интересное, что по нашей улице Автомобилистов проложены пластиковые трубы, которые, между прочим, мы проложили за свой счёт», — написала горожанка в паблике «Доска позора Элисты».

По её слова, сотрудники водоканала лишь разводят руками и говорят, что сделать с качеством воды ничего не могут.