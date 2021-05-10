Кабул, , 16:14 — REGNUM В Афганистане в результате серии взрывов около женской школы в Кабуле погибли 85 человек, пострадали более 150. Об этом 10 мая сообщает Ariana News.

Ранее сообщалось о 63 погибших. Отмечается, что пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая рядом с одной из школ в Кабуле прогремела серия взрывов. Предположительно, взрывчатка была заложена в автомобиль. Затем последовали две ракетные атаки. По словам одного из учителей школы, нападение произошло в то время, когда учащиеся выходили из школы, большинство погибших — девушки.

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