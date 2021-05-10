Ростов-на-Дону, , 16:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону 94-летнюю фронтовичку Антонину Яковлевну Коваленко вынудили отказаться от участия в параде Победы, который 9 мая состоялся на Театральной площади. Об этом в социальных сетях написала правнучка ветерана войны.

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

«В 17 лет она надела кирзовые сапоги и ушла на фронт. Это был 1944 год. Каждый год мы празднуем День Победы, чествуем ветеранов и защитников нашей родины. Как и все ветераны, моя прабабушка получила приглашение на парад. Вот только оно было в странной форме», — уточнила горожанка.

По её словам, сотрудники органов соцзащиты по телефону сказали фронтовичке, что автобусы для ветеранов будут высокие и ей будет сложно добираться на парад. Позвонившую для уточнения информации правнучку предупредили, что волонтёров и вовсе не будет. Также ссылались сотрудники соцзащиты на отсутствие вакцины, тестов на коронавирус и другие причины. Ветеран была вынуждена отказаться от такого неуважительного приглашения на парад Победы.

«Сегодня я была на параде. Вот только автобусы почему-то были низкие и удобные, волонтёров было много. Правда ветеранов было мало. А вместо них на трибуны по пригласительным зашли люди в красивой дорогой одежде, с маленькими детьми, девушки с брендовыми сумками. И это почётные гости?! Это им отдали места для ветеранов и их сопровождающих? Я хочу получить ответ на вопрос: почему мой ветеран остался без праздника?» — задала вопрос правнучка.

ИА REGNUM сообщало, что на парад Победы в Ростове-на-Дону — городе-миллионнике — допустили лишь 2000 зрителей. При этом в соседнем Новочеркасске гостей было гораздо больше — 2900 человек.