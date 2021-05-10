Москва, , 16:13 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано 20 авиарейсов. Об этом в понедельник, 10 мая, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Так, по состоянию на 16:07 мск в аэропорту «Домодедово» задержано восемь рейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Внуково» задержано два авиарейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса.

В воздушных гаванях Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 9 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил журналистам, что в Москве 10 мая резко потеплеет, а в целом на текущей неделе в столице установится летний тип погоды.