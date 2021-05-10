Омск, , 16:11 — REGNUM 10 мая на официальном сайте омского хоккейного клуба «Авангард» объявили о расторжении контракта с 30-летним российским вратарем Игорем Бобковым по обоюдному согласию.

В прошедшем сезоне Континентальной Хоккейной Лиги 2020/21 (КХЛ) Бобков сыграл в 30-ти матчах регулярного чемпионата, в которых пропустил 56 шайб. Процент отраженных бросков составил 92,8%, коэффициент надежности — 2,01.

Игорь Бобков перешел в омский «Авангард» в 2018-м году из «Адмирала» (Владивосток).