Москва, , 16:09 — REGNUM Украина является опасной для журналистов страной — заявили сегодня, 10 мая, в Союзе журналистов России, комментируя нападение на стрингера Ruptly.

Напомним, что ранее главный редактор RT и МИА «Россия сегодня"Маргарита Симоньян сообщила, что стрингер видеоагентства Ruptly был избит на Украине после того, как он спрашивал у прохожих об отношении ко Дню Победы.

В Союзе журналистов России отметили, что надежды на расследование этого нападения украинскими правоохранителями практически нет.

«Украина уже традиционно находится в лидерах списка европейских стран с наиболее высоким показателем нападений на журналистов и в целом, и при непосредственном исполнении ими своих профессиональных обязанностей», — напомнили в Союзе журналистов России.

Так, в прошлом году на Украине были зафиксированы 80 случаев прямой физической агресии, в результате которой пострадали более 100 журналистов (нападают в том числе и на съемочные группы).

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир обратил внимание, что это лишь официальная статистика, сколько действительно происходит подобных случаев и какое количество нападений было расследовано силовыми органами, неизвестно.