Абу-Даби, , 16:06 — REGNUM Группа учёных из Великобритании разработала технологию новую технологию искусственного вызова осадков с использованием беспилотных летательных аппаратов, несущих электрических заряд. Статья с описанием технологии опубликована в журнале Journal of Atmospheric and Oceanic Technology.

Разработкой новой технологии занимаются учёные из Редингского университета и Университета Бата. Реализация этого проекта осуществляется в рамках научно-исследовательской программы правительства Объединённых Арабских Эмиратов. Низкое количество осадков является проблемой для многих арабских стран, включая ОАЭ.

Используемые технологии вызова искусственных осадков основаны на методе распыления различных веществ, которые стимулируют слияние мелких облачных капель в более крупные с последующим выпадением в виде дождя. Группа исследователей под руководством Кери Николл из Университета Бата решила использовать для стимулирования осадков дроны, оснащённые приборами для измерения и выброса электрического заряда.

Грозовые облака несут положительный или отрицательный заряд. Эксперименты показали, что изменение баланса этих зарядов также может способствовать слиянию мелких облачных капель.

«Вероятно, выброс электрического заряда сам по себе не заменит используемые методы вызова искусственных осадков. Однако этот метод может применяться вместе с уже существующими технологиями для повышения их эффективности», — прокомментировала Николл.