Вашингтон, , 16:06 — REGNUM За минувшие сутки на территории США выявили более 21 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 10 мая сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, в стране за последние 24 часа выявили 21 392 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 32,7 млн.

При этом за последние сутки в стране было зафиксировано 238 летальных исходов от COVID-19, а суммарное количество скончавшихся превысило 581 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что реальное количество умерших от COVID-19 в стране может составлять не менее 900 тыс.

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