Ростов-на-Дону, , 16:03 — REGNUM Сотни жителей Ростова-на-Дону вместе с детьми вечером 9 мая пришли на Театральную площадь, чтобы увидеть праздничный салют. Однако залпы прогремели на левом берегу Дона. Горожане возмущены тем, что на официальном сайте мэрии не была опубликована чёткая программа торжественных мероприятий, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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«Какое вопиющие бесстыдство. Все на Театральной [площади] ждали салют. А салют был на левом берегу», — написала одна из подписчиц паблика «Ростов Главный».

«Не удивлён, что с салютам обманули», — написал ещё один комментатор.

«Кто-нибудь объяснит, для чего всех собрали на Театральной [площади]? Полгорода собралось, зря привезли ребёнка», — посетовала горожанка.

«Это как надо относится к собственному народу, что бы так организовать это мероприятие. Почему не сказать точное проведение салюта? Жалко детей, которые ждали салют на Театральной площади», — прокомментировал организацию мероприятий подписчик.

Ранее власти отмечали, что в Ростовской области по-прежнему действует запрет на проведение массовых мероприятий. Из-за пандемии многие торжества прошли при минимальном количестве зрителей. Однако организация салюта ко Дню Победы на левом берегу Дона не помогла уменьшить количество горожан, пришедших вечером 9 мая на Театральную площадь.

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