Москва, , 15:52 — REGNUM Граждане Донецкой и Луганской Народных Республик, которые ранее получили гражданство Российской Федерации, смогут участвовать в российских выборах 2021 года. Об этом заявил журналистам секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

По словам Турчака, не может быть такой ситуации, чтобы граждане России, независимо от территории, на которой они находятся, были бы поражены в политических правах.

«Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах», — сказал Турчак.

Он подчеркнул, что более полумиллиона жителей Донбасса, которые получили гражданство России, обязательно примут участие в выборах с Государственную думу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными целями, подписал указ, который упрощает процедуру получения гражданства России для жителей ДНР И ЛНР.