Сочи, Краснодарский край, , 16:09 — REGNUM Встречу с президентом Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазелем провел 10 мая в президентской резиденции Бочаров Ручей в Сочи президент России Владимир Путин. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба Кремля.

Также указывается, что глава Российского государства обсудил с главой IIHF молодёжное первенство мира в Новосибирске и Омске, а также чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге в 2023 году, к которым готовится российская сторона.

Отметим, Рене Фазель регулярно посещает Россию и в первую очередь, в дни проведения спортивных состязаний. В настоящее время в Сочи проходит финальный этап X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, позднее 10 мая пройдет традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея.