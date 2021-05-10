Элиста, , 15:49 — REGNUM В честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Элисте прогремел салют. Жители калмыцкой столицы пришли посмотреть фейерверк, несмотря на непогоду.

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В сквер Пушкина за полчаса до первых залпов салюта пришли десятки человек. Несмотря на сильный ветер и дождь, люди ждали фейерверк под деревьями и навесами киосков, пишет РИА Калмыкия.

Пиротехническое шоу в небе над степной столицей продлилось четыре минуты.