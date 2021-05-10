Пхеньян, 10 мая 2021, 15:52 — REGNUM Кабинет министров, правительственные учреждения и партийные организации КНДР работают над планами поддержки сельскохозяйственного сектора. Об этом сообщает северокорейская еженедельная газета Rodong Sinmun.
Освещая усилия государства по поддержке крестьян в сезон посадки риса, журналисты назвали сельскохозяйственный сектор «передовым фронтом социалистического экономического развития».
Отмечается, что увеличение производства зерна в условиях хронической нехватки продовольствия — является приоритетной задачей в рамках нового пятилетнего плана экономического развития.
В сообщении подчеркивается, что все правительственные учреждения прилагают усилия для обеспечения сельскохозяйственного сектора электричеством, удобрениями и другими материалами, а также работают над мобилизацией необходимых трудовых кадров.