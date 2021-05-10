Сочи, Краснодарский край, , 15:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал граждан России вакцинироваться от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом российский лидер заявил сегодня, 10 мая, общаясь с журналистами в Сочи.

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Сперва глава государства сказал, что его результат вакцинации от коронавируса оказался позитивным.

«Результата позитивный. Вот вы сказали о титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности — он у меня 15 оказывается. И как врачи сказали, это результат хороший», — рассказал Путин.

Также он отметил, что вакцинировались от коронавируса в России уже 21 миллион человек.

«У нас 21,5 млн человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране. И я также. как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать к тому, чтобы, не теряя время, делать прививку. При этом конечно, сейчас праздничные дни, они заканчиваются, но, тем не менее, но в будущем, нужно при первых же симптомах, не ждать, когда болезнь будет развиваться, а при первых же симптомах обращаться к врачу», — заявил Владимир Путин.