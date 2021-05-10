Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM В Ростовскую область с рабочей поездкой прибыл первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарём Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. На встрече с донским губернатором Василием Голубевым был поднят и вопрос комплексного развития Таганрога, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 10 мая.

В частности, разговор был посвящён выполнению задач, обозначенных президентом России в его послании Федеральному Собранию РФ, реализации национальных проектов.

Отдельно был рассмотрен вопрос комплексного развития Таганрога, в рамках которого власти модернизируют городскую трамвайную сеть.

ИА REGNUM сообщало, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко взяла под опеку Таганрог. По словам донского губернатора, в ближайшие несколько лет властям предстоит решить масштабную задачу — преобразить Таганрог, превратив его в зону притяжения туристов.

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