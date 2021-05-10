Ташкент, , 15:40 — REGNUM Накануне в Ташкенте в посольстве России прошел торжественный прием, посвященный 9 мая, на нем с речью выступил вновь назначенный посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам посла, с самого начала Великой Отечественной войны и до водружения Знамени Победы над рейхстагом в Берлине в ней участвовали узбекистанцы.

«Символично, что Акт о безоговорочной капитуляции Германии и Знамя Победы доставил 9 мая 1945 года в Москву экипаж летчика Абдусамата Тайметова, выходца из Ташкента», отметил Мальгинов.

Он напомнил, что на фронт ушли почти два миллиона жителей республики, более трети из них не вернулись домой.

«За боевые подвиги свыше 200 тысяч солдат и офицеров Узбекистана были удостоены наград. Из них 301 — Герои Советского Союза, 70 жителей Узбекистана награждены орденом Славы всех трех степеней», отметил дипломат.

Он также подчеркнул, что с первых дней боевых действий республика заняла передовые позиции в экономическом обеспечении фронта.

«Узбекистан стал одним из центров оборонной промышленности. Кроме переориентации уже имевшегося производства на изготовление вооружения и военной техники, сюда было эвакуировано более 150 промышленных предприятий», сообщил Мальгинов.

Он также подчеркнул, что Узбекистан принял более 1,5 миллионов эвакуированных, «среди них — почти более 250 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Белоруссии, Украины».

«Для многих из них узбекская земля стала вторым домом, а дети нашли здесь свои новые семьи. Все мы с вами помним узбекского кузнеца Шаахмеда Шамахмудова и его жену Бахри, усыновивших в годы войны 15 детей сирот со всего Союза. Этот подвиг навсегда останется одним из символов сплоченности многонационального народа», подчеркнул глава российской дипмисии.

Посол сказал, что «где бы ни жили сегодня ветераны Великой Отечественной и труженики тыла, они должны знать, что в России высоко чтят их стойкость, мужество и верность фронтовому братству».

«Ведь нас объединяет священная память о героях — известных и неизвестных, великая благодарность вам, дорогие фронтовики и труженики тыла, преклонение перед поколением победителей», сказал Мальгинов.