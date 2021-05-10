Вашингтон, , 15:40 — REGNUM Американская компания Apple ведёт разработку портативной гибридной игровой консоли. Об этом сообщает портал Wccftech со ссылкой на источники в отрасли.

По данным портала, первым этапом разработки игровой консоли стало создание специальной однокристальной системы (SoC). Отмечается, что эта система будет оснащена высокопроизводительным графическим процессором с поддержкой трассировки лучей.

Ожидается, что игровая консоль от Apple будет похожа на гибридную консоль Nintendo Switch. При этом издание отмечает, что проект находится на ранней стадии, а окончательное решение о его реализации ещё не принято.

В последнее время компания Apple наращивает активность в сфере видеоигр. В частности, в сентябре 2019 года Apple представила облачный игровой сервис Arcade.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года Apple выпустила крупнейшее со дня запуска обновление сервиса Arcade.