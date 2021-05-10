Ульяновск, , 15:30 — REGNUM В Ульяновске сегодня, 10 мая, произошла крупная авария. В результате травмы получили девять человек, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Столкновение произошло около 12:45 возле поселка Ишеевка в Ленинском районе Ульяновска. По предварительным данным, столкнулись «Шкода Рапид» под управлением женщины и «Лада Приора», за рулём которой был мужчина. Оба водителя — 1988 года рождения.

Правоохранители отмечают, что в аварии пострадали девять человек, они доставлены в больницу. В числе раненых — водители, а также двое детей (2011 и 2017 годов рождения).

Выясняются все детали ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Димитровграде вынесен приговор жителю Чувашии, который уснул за рулём и спровоцировал аварию. Он получил условный срок.

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