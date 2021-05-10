Москва, , 15:27 — REGNUM Москва готова оказать содействие в стабилизации ситуации на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом 10 мая заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер поддержал договоренности между Киргизией и Таджикистаном, достигнутые дипломатическим путем. Путин пригласил Жапарова посетить с рабочим визитом в Москву. Приглашение было принято.

Главы государств также поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам телефонного разговора в пресс-службе президента Киргизии сообщили, что российская сторона готова оказать помощь для преодоления гуманитарных последствий приграничного конфликта.

В администрации Жапарова уточнили, что его рабочий визит в Москву запланирован на конец мая 2021 года. Планируется, что стороны также обсудят совместную борьбу с коронавирусом и поставку российской вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 8−9 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил с официальным визитом Москву и принял участие в параде Победы.

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