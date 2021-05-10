10 мая 2021 | Время чтения 4 мин

В сети обсудили сообщение адмирала ВМС США в отставке и бывшего верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса о допустимости столкновения между военными России и Украины в Черном море в случае ухудшения отношений.

Мирослава Романенко, , 17:31 — REGNUM В Черном море в случае ухудшения отношений может произойти столкновение между военными России и Украины, однако Киеву не стоит рассчитывать на помощь США и Североатлантического альянса. Об этом говорится в статье для Bloomberg адмирала ВМС США в отставке и бывшего верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса.

Корабль ВМФ России Mil.ru

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Заявление американского военного обсудили в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» читатели издания «Шарий.net». Многие указали на то, что, в случае реализации слов адмирала, США может не поздоровиться.

«Ещё один «эксперт» — вояка. Горячий нрав, эмоции захлёстывают. Адмирал прекрасно знает, что Черное море под прицелом «Бастионов», — отметил Sasha T.

«Адмирал, судя по всему, в глубочайшем маразме. Нападение на корабли расценивается однозначно любой страной мира — война. Начать войну с ядерной державой — признак слабоумия…» — добавил Виктор К.

Джеймс Ставридис U. S. Department of Defense

«У меня два вопроса: сколько лет адмиралу-говоруну и есть ли у него семья и дети? Неужели не понимает, что третья мировая будет последней для ВСЕХ? Не удастся за океаном отсидеться. Впрочем, г-н без Родины (по фамилии он грек), без корней. Неудивительно…» — отметила Galina P.

«Как обычно: заранее себя пугают», — пишет Елена К.

«Так давайте уже, весь мир ждёт, это будет последнее, что вы сделаете. Далее вы просто перестанете существовать как государство и во всем мире наконец настанет мир!» — написал Владимир С.

«Самые смелые, прозорливые — это бывшие. И, как правило, задним числом», — добавил Григорій Б.

«А он последствия допускал?..» — задался вопросом Николай С.

«Когда потопят пару-тройку американских кораблей — не стоит кричать: а нас-то за шо?» — подчеркнул Евгений С.

«Русские сокрушат украинцев, а НАТО не сможет подойти достаточно быстро, даже если будет готово это сделать», — предупредил Ставридис… Грамотный расклад… типа Вы там держитесь», — отметил Геннадий Г.

«Знатный тролль!!! Он же знает, что гиперзвуком (с ядерным зарядом) будет уничтожено то место, откуда пришел приказ о нападении!!!» — написал Александр Ц.

«Смешные, ну просто жуть, они забыли про мощнейший потенциал береговых ракетных систем и авиации с мощнейшими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и все это простреливает высокоточно вдоль и поперёк все Чёрное море. Очередной маразм и блеф Запада, да там за минуты уничтожат все корабли НАТО, которые они смогут отправить в Чёрное море. Да сам какой-то адмирал США уже говорил, что Чёрное море — это русский «Каменный мешок», — написал Жаныбек З.

Чёрное море. Снимок из космоса NASA

«Тем временем Петров и Боширов протирают вазелином торпеды на атомной субмарине, любуясь Нью-Йорком в перископ», — иронизирует Валентин С.

«Камикадзе», — отреагировал Юрий Юрий.

«Будет ли мне интересно посмотреть бой на резиновых лодках против России? Будет, наверное», — иронизирует Ралица П.

«Будут дружные гоготания западных стран по поводу такой агрессивной риторики из уст адмирала? Наверное, даже и не заметят», — пишет Eugen G.

«Очередной адмирал, который на голову сильно страдал», — добавил Maksim B.

«Одна установка БАЛ (береговой ракетный комплекс. — О. П.) — и ни одной посудины в Чёрном море не останется», — пишет Russian.Military.Girls.

«Потом **ыкливо скажут, что их неправильно поняли, они не то имели в виду, и вообще это всё трудности перевода», — отметила Ksenia P.

«Адмирал этот клятый зрадник, негидник! (предатель, негодяй. — О. П.)!! ВСУ — цэ щит Европы!!! Наймогутниша (самая могучая. — О. П.) армия!!! Шо воно несе (что оно несет. — О. П.)?! На миротворец его!» — иронизирует Alonso L.

«В случае кипиша горячей точкой станет Вашингтон, или точнее то, что от него останется!!! Про это адмирал не подумал?» — спросил Сергей Р.

«Адмиралы в Штатах уходят в запас не по выслуге лет, а по сдвигу кукушки. Как генерирование идиотских мыслей начинает превышать определённую черту, отправляют в запас», — подытожил Дэнис Д.

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