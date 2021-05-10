Барселона, Испания, , 15:42 — REGNUM Нападающий лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» Гарри Кейн готов во время летнего трансферного окна перейти в команду «Барселона». Об этом 10 мая сообщает издание Diario Sport.

В то же время, по информации источника, руководство каталонского клуба пока опасается того, что 27-летнему футболисту, возможно, будет сложно адаптироваться в чемпионате Испании.

При этом текущий контракт игрока с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2024 года, его примерная трансферная стоимость, по оценкам портала Transfermarkt, составляет €120 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Гарри Кейн сыграл в составе «Тоттенхэма» в 46 матчах, отметившись в них 31 забитым мячом и 16 голевыми пасами.