Сочи, Краснодарский край, , 15:27 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране вакцинированы от коронавируса SARS-CoV-2 порядка 21 миллиона человек. Об этом глава государства сказал сегодня, 10 мая, журналистам в Сочи.

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Напомним, что вакцинация от коронавируса стартовала в России в середине января. В основном используется вакцина «Спутник V», разработанная в центре имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение в организм человека двух компонентов через определенный промежуток времени.