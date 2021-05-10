Челябинск, , 15:18 — REGNUM Жители Челябинской области 9 и 10 мая жалуются на запах гари и смог. Об этом пишут СМИ.

Замминистра экологии региона Виталий Безруков пояснил журналистам, что причиной этого явления являются природные пожары. Они отмечаются в Свердловской, Курганской, Тюменской, Югре, а также в Челябинской областях.

В результате этого многие граждане ощущают задымлённость и сильный запах гари, а также жалуются на раздражение слизистой, головные боли и затруднённое дыхание. Как сообщало РЕ, также на смог и запах гари пожаловались жители Свердловской области.