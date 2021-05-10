Москва, , 15:11 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран тепло поздравили друг-друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной Войне. Путин и Алиев отметили, что и в России, и в Азербайджане чтут память о подвиге воинов-освободителей, а также глубоко благодарны ветеранам, которые проявили беспримерный героизм и самоотверженность.

Также Путин и Алиев подтвердили обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия.

Президенты двух стран условились о дальнейших контактах на различных уровнях.