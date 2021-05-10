Пекин, , 15:10 — REGNUM Правительство США и американские СМИ, осуждающие Китай за несоблюдение норм космических запусков, проводят политику двойных стандартов, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Об этом сообщает газета Global Times.

В ходе регулярного брифинга 10 мая журналисты попросили представителя МИД КНР прокомментировать заявление главы американского аэрокосмического агентства NASA Билла Нельсона. Ранее он заявил, что запуск ракеты-носителя Long March-5B («Чанчжэн-5Б») был проведён с нарушением стандартов обращения с космическим мусором, так как вторая ступень носителя совершила 9 мая повторный вход в атмосферу в неуправляемом режиме.

«Мы не получили никаких сообщений о повреждениях, вызванных повторным входом в атмосферу», — ответила Хуа Чуньин.

Она добавила, что уничтожение элементов космических аппаратов в плотных слоях атмосферы является обычной практикой. Таже Чуньин обвинила представителей США и американские СМИ в политике двойных стандартов.

Она напомнила, что в марте 2021 года обломки американской ракеты-носителя упали в США на территорию частной фермы. При освещении этого инцидента американские СМИ писали, что это явление было очень красивым и напоминало метеоритный дождь.

«Некоторые китайские интернет-пользователи пошутили, что американские политики могут быть забывчивыми, но интернет помнит всё. Мы готовы сотрудничать со всеми странами, включая США, в рамках мирного использования космического пространства, но мы против применения двойных стандартов в этом вопросе», — подытожила представитель МИД КНР.

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