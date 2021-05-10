10 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 16:01 — REGNUM Заявление адвоката Марины Буяновой о том, что работник может просить руководство о повышении заработной платы в пределах тридцати процентов, основываясь на чрезмерном объеме и тяжести выполняемой работы, а также можно сослаться на более выгодное предложение от других компаний, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 10 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Дени. Капитал. 1920

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

«А работодатели в ответ хором: «Не нравится? Увольняйтесь! Там за забором очередь стоит!» — пишет Roma S.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие советы в российских условиях попросту не работают. Люди убеждены, что не компании борются за работника, а наоборот, работники бьются за рабочие места

Трудовые книжки Ольга Гусева © ИА Красная Весна

«Если работодатель хочет, чтобы работник работал на треть больше, то он просто расширяет должностные обязанности. Бесплатно! Не хочешь подписывать — увольняйся по собственному желанию. Придёт человек, который не будет знать, что они были расширены», — написал Дмитрий П.

Некоторые комментаторы указали на то, что пандемия коронавируса лишила работников последней возможности на улучшение условий труда. Люди считают, что работодатели в сложившихся условиях пытаются выжить и им просто не до заботы о сотрудниках.

«Здорово, что кто-то в это верит. В крупных городах такие подходы перестали работать в апреле — мае прошлого года, а в маленьких городах такой возможности никогда и не было. Неприменимо для России», — пишет Смежная К.

Ряд пользователей отметил, что в Российской Федерации практически отсутствуют настоящие независимые профсоюзы, а Министерство труда заботится скорее о представителях крупного бизнеса, нежели о простых работниках.

«Эти советы работают в стране, где есть профсоюзы, и Министерство труда действительно защищает работников. У нас же человек — расходный материал, и защищать его от увольнения никто не будет», — считает Сергей С.

Часть людей напомнила, что в России до сих пор очень распространены серые зарплаты, которые уже учитывают повышенную заработную плату для каждого отдельного работника, основываясь на экономии в области социальных отчислений.

«В России практикуется получение зарплаты в конверте, с этого не платят налогов и отчислений в Пенсионный фонд. Там как раз примерно треть зарплаты и получается», — отметил Сергей М.

Деньги в конверте Дарья Антонова

Нашлись и те, кто убеждён, что капиталистическая система никогда не будет повёрнута в сторону простого человека, поэтому уповать на издержки современного российского рынка труда неправильно.

«Капиталисты не любят платить много наёмному работнику. Потому что тогда в их карман упадёт меньше. Распределение материальных благ для работника в России определяет капиталист», — поделился своим мнением Владимир Д.

Напомним, 10 мая адвокат Марина Буянова заявила «Вечерней Москве», что работник может просить руководство о повышении заработной платы в пределах тридцати процентов, основываясь на чрезмерном объеме и тяжести выполняемой работы, а также можно сослаться на более выгодное предложение от других компаний.