Ташкент, , 14:58 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подпишет постановление о праздновании Рамазан хайита (Ураза-байрам). Об этом 10 мая заявил пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов на брифинге.

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«Осталось всего несколько дней до завершения священного месяца Рамазан. В ближайшее время уважаемому президенту доложат о проекте постановления по празднованию Рамазан хайита», — сказал представитель главы государства.

Напомним, в феврале 2021 года президент Узбекистана подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан».

Согласно документу, в Рамазан хайит (Ураза-байрам) и Курбан хайит (Курбан-байрам) устанавливается не менее трех нерабочих дней за счет дополнительных и переносимых нерабочих дней.