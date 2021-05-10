10 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 15:31 — REGNUM Заявление певицы Манижи о том, что критика в отношении её персоны и песни Russian Woman, с которой она представит Россию на «Евровидении», заставила её задуматься о снятии своей кандидатуры с конкурса, но она решила всё-таки стоять на своём, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 10 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Манижа Pavel Vagapov diplomatru

«Конечно, она любит своё творчество и считает честью представлять Россию. Но если огромное количество граждан России против, включая некоторую верхушку, то остерегалась бы высказываться и набивать себе цену. Получается, что российская женщина глупая, если столько претензий к тексту. 12-е место получит, и на этом её карьера закончится. Откуда пришла, туда и ушла», — поделилась своим мнением Ева А.

Манижа Скриншот vk.com/manizhamusic

Многие пользователи пришли к выводу, что столь широкая негативная реакцию на песню должна была вразумить певицу, но вместо этого она решила противопоставить себя обществу. Некоторые граждане считают, что это не Манижа плохая, а граждане России ещё не доросли до «высокого» искусства.

«Песня вполне достойная. Просто критикуют её люди, не разбирающиеся в искусстве. Со своей колокольни рассуждают. Вот победит когда, то хотелось бы посмотреть на все эти лица!» — написал Дмитрий П.

Часть людей призвала артистку всё-таки образумиться, ведь негативный фон никак не сможет сыграть ей на руку, а если она не победит в конкурсе, то навсегда останется в конфликте с российским обществом.

«Считаю, Маниже не надо вообще ехать. Или хотя бы стоит сменить песню. С данной песней она даже в десятку не попадёт. Лучше бы ей уйти сейчас, но гордо, чем с «Евровидения» с позором», — считает Татьяна А.

Ряд пользователей пришли к выводу, что, несмотря на весь негативный фон, Манижа может спокойно ехать зарабатывать себе такую репутацию, которую она хочет. Люди уверены, что всё, что связано с конкурсом «Евровидение», уже давно прогнило.

«Да пускай едет. Раз захотела вляпаться в эту бесовщину, то никто её не удержит, тем более продюсеры там запулили уже не малый кеш. Так что пускай надевает одежонку похуже и заныривает в эту помойку», — пишет Сергей Г.

Манижа Скриншот vk.com/manizhamusic

«Мы для «цивилизованных» были и останемся людьми второго сорта, а вот если это победит, то будет просто интересно, под каким предлогом ужасному Мордору откажут в праве принимать у себя этот цирк уродов», — написал Андрей Ф.

Нашлись и те, которые отметили, что процедура отбора подобных артистов для конкурсов показала свою несостоятельность. Люди уверены, что необходимо широкое национальное голосование, которое будет учитывать только мнение большинства населения России.

«А кто её вообще выбрал? Где было голосование? Почему в нашей стране все решается по чьему-то хотению, а не народом?» — задаётся вопросом Алексей Ф.

Напомним, 10 мая певица Манижа заявила в интервью МК, что критика в отношении её персоны и песни Russian Woman, с которой она представит Россию на «Евровидении», заставила её задуматься о снятии своей кандидатуры в конкурсе, но она решила всё-таки стоять на своём.