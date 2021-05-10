Новосибирск, , 14:54 — REGNUM В Новосибирской области в первые девять дней мая произошло 31 дорожно-транспортное происшествие, в которых четыре человека погибло и 34 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

Уточняется, что по видам ДТП распределились следующим образом: 18 столкновений транспортных средств, пять случаев съезда с дороги, три наезда на пешеходов, по два случая наезда на препятствие и стоящее транспортное средство, один наезд на велосипедиста.

По дорожно-транспортным происшествиям в настоящее время ведётся разбирательство.