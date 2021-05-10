Тюмень, , 14:50 — REGNUM Основная часть бушующих в Тюменской области лесных пожаров не несут деревьям существенной угрозы. Об этом сообщает оперштаб.

В структуре обратили внимание журналистов на то, что «пройденная огнём» и «общая площадь пожаров» не означают гибели деревьев. Лесные пожары подразделяются на низовые (когда горят подстилка, подрост, подлесок и напочвенный покров) и верховые, когда пламя распространяется в том числе и по кронам деревьев.

Верховые пожары наиболее опасен и наносят древостою значительный ущерб. При этом низовые пожары не несут деревьям существенной угрозы. В Тюменской области на данный момент большинство возгораний являются низовыми.

«Окончательную цифру погибших насаждений узнаем по результатам лесопатологического мониторинга и лесопатологических обследований», — добавили в оперштабе.