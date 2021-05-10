Ташкент, 10 мая, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В министерстве обороны Узбекистана напомнили о недопущении размещения на территории страны военных баз иностранных государств, сообщает 10 мая агентство Kun.uz.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

В оборонном ведомстве прокомментировали публикацию в газете The Wall Street Journal о планах Пентагона разместить войска, выведенные из Афганистана, в Узбекистане и Таджикистане.

В минобороны республики напомнили, что политика в области обороны исключает размещение иностранных военных баз и участие вооруженных сил Узбекистана в миротворческих операциях и вооруженных конфликтах за рубежом.

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Ранее в министерстве обороны Узбекистана прокомментировали сообщение в социальных сетях и СМИ о возможном размещении российских войск и военной базы на территории республики.