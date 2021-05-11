11 мая 2021 | Время чтения 18 мин

Ольга Кардашова, , 13:00 — REGNUM Самые гуманные отношения человека с животными — отношения с домашними питомцами, а самые тесные из них — с собакой. Приручение canis familiaris * началось как сотрудничество, но трансформировалось в одомашнивание, а затем перешло в разведение. Человек обучил собаку многим командам, и теперь она может охранять, спасать, разыскивать и даже нести военную службу.

Однажды я делала репортаж с крупнейшей в России выставки собак. Тогда меня поразили масштабность мероприятия, разнообразие пород и воодушевление собаководов. Цель таких выставок — сохранение пород, выведенных для определенных задач, с характерными качествами и внешними данными. Однако мишура ярких призов и зрелищность выступлений не скрывает сути — происходит селекция самых лучших с точки зрения человека особей. Чтобы пройти отбор, собака должна не только обладать правильным экстерьером, но и выполнять некоторые команды и действия, позволяющие оценить ее внешность и поведение. Учитывая, что взамен животное получает лакомство, можно ли рассматривать этот процесс как добровольное сотрудничество человека и животного? Исключает ли поощрение собаки элемент принуждения ее человеком в своих целях?

Собака породы шнауцер с призовыми кубками и лентами Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Многие щенки получают оценку «малоперспективный» или «неперспективный», а то и вовсе не доходят до выставок: их «отбраковывают» как не соответствующих стандартам, чтобы не допустить присутствия неподходящих генов в потомстве. Руководя искусственной эволюцией, человек безжалостно отбрасывает «лишнее», создавая по своему усмотрению «идеальную собаку». Отношения между человеком и питомцем не рассматриваются в рамках утилитарной функции этой деятельности.

Набор для расчетов и измерений Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Об отношениях между человеком и собакой согласились рассказать зоопсихолог и кинолог.

Алла Уханова

Зоопсихолог, тренер, коуч «ТиТач»

Почему Вы выбрали эту профессию?

Алла Уханова: Я пришла в профессию несколько лет назад. До этого почти 20 лет я работала в одном из крупнейших международных рекламных агентств, руководила отделом. В 2012 году во время отпуска в другой стране я подобрала немецкую овчарку, связалась с местными волонтерами, и вместе мы нашли собаке дом. В это же время я стала волонтером в подмосковном приюте для животных «Зов предков». Так началась моя карьера зоозащитника, а вскоре у меня появились и мои первые собаки — два щенка со стройки у моего дома. За эти годы я забрала с улицы около 200 собак и кошек, пристроила многих из них в семьи. Кто-то остался у меня. Сейчас в моей семье метыре собаки и девять кошек, все спасеныши.

В профессию меня привели мои собаки. Когда они росли, мы допустили немало ошибок, ведь прежде собак у нас не было. Я пыталась решать проблемы их поведения, обращалась к разным специалистам, но никто из них особой пользы не принес. Несколько лет назад за пару месяцев меня пригласили на несколько обучающих семинаров по поведению животных. И тут для меня открылся дивный мир, где простые действия, основанные на научных знаниях о собаке или кошке, помогают сделать жизнь животного и его семьи спокойнее и комфортнее. Я пошла учиться дальше и до сих пор не могу остановиться. Хороший тренер и специалист по поведению животных учится постоянно. Каждый год появляются новые научные исследования и новая информация о том, как образуется поведение животного, как можно эффективно с ним работать. К сожалению, не все люди, что работают с животными, этими знаниями владеют. Работа эта в нашей стране никак не регулируется ни государством, ни профессиональными сообществами. Поэтому я решила пройти профессиональную сертификацию в крупнейшей мировой организации специалистов по работе с животными Pet Professional Guild, сейчас в процессе подачи документов на аттестацию.

Портрет овчарки Ольга Кардашова © ИА REGNUM Призовой кубок городского клуба служебного собаководства Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Как Вы считаете, возможно ли отказаться от стандартов пород?

Алла Уханова: Ветеринарные врачи Великобритании уже давно бьют тревогу по поводу стандартов пород, например, брахицефалов, и призывают бридеров (прим. — заводчиков) отказаться от разведения собак этих пород. Не думаю, однако, что в нашей стране в ближайшее время хотя бы начнут задумываться об этом. Породы с уплощенной формой морды были выведены человеком. К сожалению, собаки и кошки с такой формой головы испытывают страдания: им трудно дышать, у них быстро развиваются сердечные и дыхательные заболевания. К брахицефалам относятся такие породы, как ши-тцу, пекинесы, шарпеи, японские хины, бульдоги, мопсы, боксеры, бостон-терьеры, то есть самые популярные у населения собаки. Спрос рождает предложение, а спрос на собак и кошек с плоской мордой очень велик. Ведь такой внешний вид «включает» материнский инстинкт. Больно уж похожи эти собаки и кошки на младенцев человека.

По работе мне приходится сталкиваться с такими проблемами поведения собак, как агрессия и страхи. В большинстве случаев такое поведение — это результат болей, которые испытывает собака. Например, боли в суставах, в позвоночнике, неврологические, мышечные боли. К таким болезням склонны собаки крупных пород, и особенно немецкие овчарки, внешний вид которых в последние десятилетия очень изменился. Вы наверняка видели таких собак, которые передвигаются, как бы присев на задние лапы. Такая форма таза и задних лап отрицательно влияет на состояние суставов. Как правило, эти собаки испытывают боль, очень часто им ставится диагноз дисплазии тазобедренного сустава.

Таблица нормативов стоимости щенков (1957 г.) и анатомические схемы пород с указанием пропорций тела Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Изменилось ли отношение к собаке за последние десятилетия?

Алла Уханова: Я думаю, что отношение к собаке очень медленно, но меняется. Появляется все больше специалистов, которые передают знания о видовых и индивидуальных потребностях собак, помогают семьям разобраться в причинах проблемного поведения. Мы несем знания о том, как помочь щенку вырасти уверенным в себе, здоровым, контактным. Мы рассказываем о языке тела собак и кошек, помогаем людям понимать своих питомцев. Многие мои коллеги проходят глубокое, основанное на научных исследованиях обучение в западных школах кинологии и университетах. Это не может не радовать. И я надеюсь, что и у нас в России уровень образования в этой сфере в ближайшие годы будет подтягиваться до общемирового.

Строгий ошейник Ольга Кардашова © ИА REGNUM Собака в приюте Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Можно ли вывести идеальную собаку?

Алла Уханова: Не думаю, что нужно выводить идеальную собаку. Идеальная собака уже есть, она появилась десятки тысяч лет назад и пришла к предку человека, чтобы поселиться рядом. Я считаю, что лучшее — враг хорошего, и все попытки человека изменить собаку «под себя» пока только приводят к проблемам со здоровьем и поведением.

Что недопустимо по отношению к собаке?

Алла Уханова: Жестокость. Невежество в вопросах содержания, общения, обучения, видовых и индивидуальных потребностей.

Кем приходятся друг другу человек и собака?

Алла Уханова: Мы — компаньоны. Мы — семья. Хотелось бы, чтобы люди не забывали об этом.

Ольга Кардашова © ИА REGNUM Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Отношения «человек-собака» это сотрудничество или принуждение?

Алла Уханова: Сотрудничество, конечно. Там, где принуждение, там нет места комфортному поведению. Там рождаются страхи, реактивность, агрессия.

Что бы Вы указали в договоре между собакой и человеком? Какие права и обязанности сторон?

Алла Уханова: Я считаю, что собаки ничем не обязана человеку: они дают нам свою любовь, дружбу, уважение. Надо бы и нам научиться уважать наших питомцев, признавать их право быть собаками. В такой договор я бы обязательно вписала пять свобод и основные потребности собаки.

Расскажите подробнее о пяти свободах?

Алла Уханова: Пять свобод — это концепция, которая дает возможность «измерить» благополучие живого существа. К ним относятся и животные-компаньоны, и сельскохозяйственные животные, и животные в зоопарках. Все, кто зависит от человека, находится под его опекой. Мы берем животное под опеку и несем ответственность за качество его жизни. Система «Пять свобод» помогает нам оценить, насколько благополучно животное.

Свобода от голода и жажды обеспечивается предоставлением доступа к еде и воде.

обеспечивается предоставлением доступа к еде и воде. Свобода от боли, травм и болезней обеспечивается диагностикой заболеваний и боли, профилактическими мерами.

обеспечивается диагностикой заболеваний и боли, профилактическими мерами. Свобода от дискомфорта обеспечивается предоставлением убежища от неблагоприятных природных условий, комфортного места для отдыха и жилища.

обеспечивается предоставлением убежища от неблагоприятных природных условий, комфортного места для отдыха и жилища. Свобода видотипичного поведения обеспечивается предоставлением возможности проявлять свое естественное, типичное для вида поведение, общаться с представителями своего вида, иметь достаточно пространства, которое требуется для вида для комфортного существования

обеспечивается предоставлением возможности проявлять свое естественное, типичное для вида поведение, общаться с представителями своего вида, иметь достаточно пространства, которое требуется для вида для комфортного существования Свобода от страха и стресса обеспечивается таким отношением к животному, которое исключает моральные страдания

Распространенное явление — купирование ушей и хвостов щенкам определенных пород. В странах Европы купирование признано негуманным, а в некоторых даже запрещено официально Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Концепция пяти свобод была разработана британским Советом по благополучию сельскохозяйственных животных (FAWC) и изначально применялась для оценки благополучия сельскохозяйственных животных в системах интенсивного животноводства. «Пять свобод» включены во Всемирную декларацию благосостояния животных (Universal Declaration on Animal Welfare). Согласно этой Декларации, эти «пять свобод» должны быть обеспечены животным, содержащимся в условиях неволи. Первоначально правила, переработанные позже в концепцию пяти свобод, представляли собой рекомендацию и звучали следующим образом: животным необходимы свобода поворачиваться, ухаживать за собой, вставать, ложиться, вытягивать свои конечности. Сегодня к концепции пяти свобод животных-компаньонов логично добавлена система потребностей — видовых и индивидуальных. В нее входят, в частности, потребность в достаточном отдыхе и движении, потребность в социальных контактах, потребность в безопасности, а также одна из основополагающих потребностей: иметь выбор.

Эти две концепции помогают нам оценивать качество жизни животных, находящихся в зоне нашей ответственности.

Портрет собаки породы уиппет Ольга Кардашова © ИА REGNUM

По Вашему мнению, какие проблемы сейчас актуальны в кинологии?

Алла Уханова: Я не могу точно сказать, какие проблемы актуальны в кинологии. Скорее это проблемы образования специалистов и использования кинологами допотопных знаний о собаке и методик «насаждения» (не могу придумать другого слова) нужного людям поведения. И я точно знаю, какие проблемы испытывают семьи с собаками. В последние годы все больше семейных собак страдают проблемами поведения: это страхи, повышенная реакция к стимулам, агрессия защитная и связанная с болью, которые хозяева не могут определить. Недостаточная социализация щенков приводит к проблемам в отношениях взрослой собаки с людьми и сородичами. Ковид принес новую проблему: тревогу расставания. Собаки привыкают к тому, что мы дома 24 часа в сутки, и не могут справиться с одиночеством. У меня все больше клиентов с запросом: помогите нашей собаке оставаться дома одной.

Ваш прогноз на будущее: изменения, новые направления в кинологии; отношения «человек — собака».

Алла Уханова: Я очень надеюсь, что современные знания о собаке, основанные на научных исследованиях, будут быстрее входить и в профессиональные сообщества, и в семьи. Надеюсь, но пока туго идет этот процесс.

Метрика — первый официальный документ щенка, в котором прописываются его основные данные. Вместе с метрикой выдается клеймо (индивидуальный код из букв и цифр), которое ставят на ухо или живот собаки. В возрасте с 6 до 15 мес. метрику обменивают на родословную Ольга Кардашова © ИА REGNUM Осмотр зубов — обязательный пункт оценивания экстерьера собаки.

Если собака не позволит осмотреть зубы, это может негативно повлиять на оценку, поэтому ее тренируют и готовят к этому заранее Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Илья Эрвинович Заславский

Начальник кинологической службы поисково-спасательной службы (ПССК) отряда МЧС России «Центроспас»

Как Вы пришли в профессию?

Илья Заславский: Знакомство с кинологией началось с увлечения — сначала тренировал свою собаку на площадке ДОСААФ, потом погрузился в тему, в 1981 году окончил курсы и стал инструктором служебного собаководства ДОСААФ. В поисковую службу зачислен в 1996 году. Инструктор и судья по рабочим качествам Российской кинологической федерации (РКФ).

Собака породы австралийский келпи. В шлейке поисково-спасательной службы Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Как Вы считаете, возможно ли отказаться от стандартов пород?

Илья Заславский: Конечно, отказываться от стандартов нельзя — породы и существуют в том виде, в котором они есть, потому что соблюдаются некие критерии. Естественно, чтобы породы и их многообразие сохранялись в том виде, в котором мы их видим, стандарты нужны. Вопрос в том, все ли стандарты идеальны. Многие, конечно, должны дорабатываться. В Росси, это Российская кинологическая федерация (РКФ) — крупнейшая организация в нашей стране, которая занимается сохранением и развитием пород.

Ольга Кардашова © ИА REGNUM Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Как Вы думаете, изменилось ли отношение к собакам за последние десятилетия?

Илья Заславский: Я думаю, ничего не меняется: одни люди относятся по-человечески, другие — никак не относятся; кому-то нравятся собаки, а кто-то их не любит, у всех свои предпочтения. Это скорее зависит от личных качеств людей, от воспитания, уклада в семье, традиций. Например, у кого-то собака все время сидит на цепи, хозяева ее и не видят, и не знают, как по-другому обращаться с ней. А у кого-то собака-компаньон, с которой хозяева гуляют, общаются, проводят время.

Сейчас говорят о разных методиках обучения и дрессировки собак, но в основном изменилась терминология, а сами подходы были и остаются примерно одинаковые. Это всё было и раньше — более ста лет назад. Например, многое из того, что сейчас называют сложными заграничными словами, было описано ещё дрессировщиком Владимиром Дуровым в его книгах.

Появилось много интересных видов кинологического спорта, со своими особенностями и приемами дрессировки.

Портрет русской псовой борзой. Собака этой породы нарисована на эмблеме РКФ. В 2019 году русская псовая борзая SOLOVYEV BRAVY GUSAR представляла Россию на международном шоу чемпионов и выставке Crufts Dog Show 2019 Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Существует ли универсальная порода?

Илья Заславский: Нет. Все зависит от того, для человек заводит питомца. Например, пожилой человек, который редко выходит на улицу, как правило, заводит маленькую собачку-компаньона — ухаживать за ней легче. В то же время молодые люди, которые ведут активный образ жизни, занимаются спортом, естественно, предпочитают собак активных.

Люди разные, характеры разные, назначение собак разное, этим, отчасти, и объясняется многообразие пород. У каждого свои предпочтения по породе, по полу, по экстерьерным качествам. С какой собакой человеку хорошо и комфортно, та для него и предпочтительна.

Портреты породистых собак, по разным причинам оказавшихся в приюте Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Как воспитать идеальную собаку?

Илья Заславский: Слово «идеальная» некорректно в этом случае. У каждого понятие «идеального» свое.

Для Вас как для ведомственного кинолога какой могла бы быть идеальная собака?

Илья Заславский: Смотря для чего. Если у меня, например, собака работает по поиску пострадавших, то я представляю эту собаку одним образом, с набором каких-то определенных качеств и с тем, что я как кинолог вложил в нее. Если у меня домашняя собака-компаньон, то тут другие требования. Но в любом случае с собакой должно быть комфортно. Собака должна быть обучена основным командам, чтобы с ней можно было нормально сосуществовать и чтобы общение с ней не было затруднительным. Для этого вашу собаку просто нужно научить тому, что вы хотите в ней видеть. Тогда она будет идеальная для вас.

В любом случае, какая бы ни была собака, чем бы она ни занималась, она не должна доставлять неудобства и проблемы окружающим. Но зависит это не от собаки, а от хозяина. Только он ответственен за поведение своего питомца.

Портрет джек-рассел-терьера Ольга Кардашова © ИА REGNUM Вид на город Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Что, по Вашему мнению, недопустимо по отношению к собаке?

Илья Заславский: Во-первых, недопустимо жестокое обращение. Все, чего мы хотим добиться, чему хотим научить собаку, нужно делать гуманно. Может быть, твердо, но не жестоко. На это может уйти больше времени, но сам процесс обучения и воспитания должен приносить удовольствие и человеку, и собаке.

И недопустимо, конечно, «очеловечивать» собаку. Неприемлемо, чтобы собака спала на кровати хозяина, залазила мордой в его тарелку. Ведь существуют определенные этические и гигиенические понятия и нормы — их рамок нужно придерживаться.

Бывают, конечно, исключения. Я знаю реальные случаи, когда, чтобы согреться в дозоре, пограничник с собакой сидели, тесно прижавшись, согревая друг друга теплом своих тел. И еще была очередь из пограничников того же наряда, чтобы погреться с этой собакой. Это исключительные случаи — в обычной жизни все-таки должны быть границы разумного.

Собаки — замечательные животные, обладают определенными рассудочными возможностями, способностью мыслить и такими же, как у людей, эмоциями, но как бы мы ни любили наших четвероногих друзей, надо понимать, что это — не ребенок, а собака.

Шлейка для собак, участвующих в поисково-спасательных операциях Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Отношения «человек — собака» — это сотрудничество или принуждение?

Илья Заславский: Здесь мы возвращаемся к теме обучения. Если мы чему-то учим собаку, то можно это делать при помощи принуждения (есть такое понятие аверсив, когда с собакой работают, используя определённые механические воздействия), а можно другими способами объяснять, что мы хотим или чего не хотим получить от нее. Можно на позитиве мотивировать собаку, чтобы она все делала с желанием, ну и, естественно, за поощрение в любом виде.

Какие проблемы актуальны сейчас в кинологии, в частности, в Вашей профессии?

Илья Заславский: Не только сейчас, но и всегда было важно разведение служебных собак с нужными наследственными качествами. То, что производится в ведомственных питомниках, как правило, контролируется опытными специалистами. Но часть собак закупается со стороны по контрактной системе закупок для государственных нужд, где единственным критерием (по федеральному закону) является стоимость. То есть, кто предложит меньшую цену, тот и выиграет конкурс на продажу.

Портреты собак в стойке с указанием средних цен для каждой породы Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Но есть недобросовестные «разведенцы», которые, например, пускают в разведение собак с отклонениями в психике или на ранних этапах развития щенка неправильно с ним обращаются, что также ведёт к деформации психики собаки. И такие «разведенцы» готовы сбрасывать цену, а доказать, что щенок не подходит для служебной работы, уже довольно сложно. Уши, лапы, хвост есть? Что еще надо?! Купить за приемлемую цену хорошую собаку крайне сложно. Решение только одно — ведомственное разведение, где при надлежащем контроле можно получать подходящее для служебного использования поголовье.

Призовые кубки с выставок Ольга Кардашова © ИА REGNUM Собака спит в клетке, пока хозяева дожидаются результатов выставки Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Возможно ли, чтобы на ведомственную службу приняли беспородную собаку?

Илья Заславский: Знаю случай, когда наши коллеги, добровольные спасатели, поехали в отпуск на Камчатку и на склоне вулкана под названием Тятя нашли щенка и привезли его с собой. Назвали щенка Тятей по имени вулкана. Замечательный «дворник», энергичный, веселый, его хорошо обучили и он участвовал в поисковых работах. Если хозяин собаки, проводник, готов рискнуть, то почему нет. Мы ведь говорим о том, что собак применяют для помощи людям.

Что касается ведомственных служебных собак, то, чтобы получить хорошее качество подготовки и дальнейшее результативное их применение, нужен, прежде всего, хороший исходный материал — чем лучше наследственные качества, тем лучше и быстрее мы сможем подготовить хорошую собаку.

Когда мы берем щенка от рабочих служебных собак, про которых мы знаем, что они хорошо обучались, применялись в работе, демонстрировали необходимые качества и «технические» характеристики, то можем предполагать, что все это закреплено генетически, поэтому с некоторой долей вероятности можем прогнозировать результат.

Собаки неизвестного происхождения — это собаки неизвестного экстерьера, характера, наследственных качеств. Есть риск, что когда собачка вырастет, у нее проявятся такие заложенные качества, которые помешают дальнейшей работе. В таком случае мы рискуем тем, что собака не выполнит свою задачу, и в результате, например, человек не будет спасен или правонарушитель скроется с места преступления.

Ветеринарный паспорт собаки Ольга Кардашова © ИА REGNUM

Каких изменений хотелось бы в Вашей работе?

Илья Заславский: Служебное собаководство — это работа для заинтересованных людей. Как бывает иногда в армии, приходит человек, его назначают вожатым собаки, а он собак-то видел только на цепи, и ему это вообще не нужно. Чтобы стать кинологом, нужно любить собак, понимать их и уметь с ними взаимодействовать.

Сейчас в ведомственном служебном собаководстве работают и служат, как правило, фанаты своего дела, готовые работать за скромную зарплату на пользу людям. Собаки в МЧС помогают спасать людей, в МВД — разыскивать и задерживать преступников, пограничные собаки тоже предотвращают противозаконные действия, есть собаки, которые помогают бороться с незаконным оборотом запрещенных веществ, есть даже собаки, которых специально обучают обнаруживать спрятанные наличные деньги. В эти направления деятельности нужно привлекать лучших специалистов.

Манифест, провозглашающий собак живым произведением искусства Ольга Кардашова © ИА REGNUM

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