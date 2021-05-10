Ташкент, , 14:39 — REGNUM В министерстве обороны Узбекистана прокомментировали сообщения американских СМИ о том, что США могут разместить в этой стране свою военную базу, куда выведут американские войска из Афганистана.

В американской издании Wall Sreet Journal появилась статья, в которой утверждается, что США рассматриваю вариант вывода своих войск из Афганистана в Узбекистан или Таджикистан.

В министерстве обороны Узбекистана заявили, что это невозможно, так как оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещения на территории республики иностранных военных баз.

При этом принцип о недопущении иностранных военных на территорию Узбекистана заложен как в конституции республики, так и в концепции внешней политики.

Кроме того, политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия в миротворческих операцияхи военных конфликтах за рубежом.

Стоит отметить, с американцы использовали с 2011 по 2005 годы военный аэродром «Ханабад» в Кашкадарьинской областиУзбекистанаю Однако руководство Узбекистана попросило США вывести военную базу ‑ и американцы перевели ее в Киргизию на авиабазу «Манас».