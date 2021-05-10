Тэджон, Южная Корея, , 14:39 — REGNUM В метро южнокорейского города Тэджон внедрят новую систему на базе искусственного интеллекта, способную отслеживать «ненормальное» поведение людей. Об этом сообщает Korea Bizwire со ссылкой на представителей мэрии города и компании Daejeon Express Transit.

Согласно опубликованным данным, в случае обнаружения камерой с ИИ 13 видов «ненормального» поведения, включая насилие, падение в обморок или отсутствие маски на лице, в диспетчерский пункт и машинистам поезда поступит сигнал для быстрого и своевременного реагирования.

Известно, что в настоящее время камеры планируется установить в тестовом режиме в четырёхвагонных поездах метро.