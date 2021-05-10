Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Функцию отслеживания активности приложениями смартфона отключили около 88% пользователей устройств под управлением операционной системы iOS во всём мире. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Flurry Analytics.

В апреле компания Apple выпустила обновление операционной системы iOS 14.5. После установки этого обновления разработчики мобильных приложений стали обязаны запрашивать разрешение у пользователей при сборе данных для персонализированной рекламы.

Эксперты Flurry Analytics проанализировали данные с 5,3 млн мобильных устройств. Они обнаружили, что после установки обновления iOS 14.5 разрешение на сбор данных выдали от 11% до 13% владельцев устройств.

«Ожидается, что доля тех, кто согласился на сбор данных, останется низкой. Так что это изменение может создать проблемы для персонализированной рекламы, что повлияет на мировую индустрию мобильной рекламы с оборотом $189 млрд», — подытожили аналитики.

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