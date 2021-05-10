10 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Праздники – праздниками, но когда ты руководитель Алтайского края — достаточно проблемного региона, в котором ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса и высока смертность от COVID-19, региона, где существует угроза поводка и масштабных пожаров, неужели стоит прохлаждаться, как это делает команда губернатора Виктора Томенко?

Светлана Шаповалова, , 15:04 — REGNUM В майские праздники многие главы сибирских регионов сложа руки не сидели, а занимались конкретными проблемами. Проводили ежедневные заседания оперштаба, думали, как еще можно расширить охват вакцинацией от коронавируса, и добились заметных успехов (губернатор Забайкалья Александр Осипов), трясясь на вертолёте Росгвардии, оценивали масштабы природных пожаров и критиковали глав районов за безответственное отношение к борьбе с природными пожарами (губернатор Омской области Александр Бурков).

Григорий Ярцев. Алтай. 1887

Губернатор Омской области Александр Бурков совершает облёт пострадавших от огня территорий 6 мая 2021 года Цитата из видео

В Алтайском крае тоже поджигают траву почём зря, наплевав на жару и сильный ветер. В регионе ежедневно тушат более 100 пожаров. В Рубцовск 9 мая, где горящая площадь составила более двух гектаров и возникла угроза перехода огня на жилые дома, пришлось вызывать подкрепление из Барнаула.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проводит оперативный штаб по вакцинации 10 мая 2021 г Пресс-служба правительства ЗабайкальскогоПресс-служба правительства Забайкальского края

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А что же губернатор? На официальном сайте правительства Алтайского края удалось найти немного.

1 мая Томенко потусил на открытии туристического сезона «Цветение маральника», даже песню спел «Ой мороз», пока люди в нескольких районах края ждали помощи: в крае было подтоплено 15 жилых домов, 171 приусадебный участок и шесть участков местных автодорог.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поет песню «Ой мороз, мороз!» на празднике, посвещенном открытию туристического сезона Цитата из видео

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Пока глава края лицезрел гидроцик на «Бирюзовой Катуни», в Барнауле изнывали от горячих батарей в +20 °C и просили на его странице в Instagram помочь. Но губернатору, вероятно, было не до того!

Цитата из Instagram губернатора Алтайского края Виктора Томенко, где женщина пишет о страданиях ребёнка в связи с отоплением в +20 °C в Барнауле Цитата из Instagram Виктора Томенко

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По пути с туристической тусовки он заехал в Бийский храм, а потом поздравил митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия с праздником Пасхи.

Со 2 по 5 мая о событиях с участием губернатора ничего не сообщалось, хотя паводковая обстановка ухудшилась, была угроза разлива Оби, а люди по-прежнему просили отключить отопление.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравляет с Пасхой алтайского митрополита Сергия Пресс-служба правительства Алтайского края

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А губернатор Томенко 6 мая лишь принял участие в торжественном открытии первенства России по боксу среди юниоров и в какой-то необозначенной период выслушал информацию о работе по увековечению памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне и локальных войнах в райцентре Алтайское.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принимает участие в торжественном открытии первенства России по боксу среди юниоров Пресс-служба правительства Алтайского края

7 мая Томенко побывал на барнаульском гребном канале, где оценил готовность инфраструктуры к этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко побывал на барнаульском гребном канале Пресс-служба правительства Алтайского края

8 мая глава Алтайского края пообщался с ветераном Великой Отечественной войны Василием Горбуновым. Правда, происходило это не лично, а ввиду, вероятно, большой занятости — в режиме видеосвязи.

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Если не считать присутствия на публичных мероприятиях 9 Мая, это всё, что сделал алтайский губернатор Виктор Томенко с 1 по 10 мая.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообщался в режиме видеосвязи с ветераном Великой Отечественной войны Василием Горбуновым Пресс-служба правительства Алтайского края

Ах, да, запамятовали, пожалуй единственное, что алтайский губернатор делает до седьмого пота, это зарядка! 6 мая своих подписчиков в Instagram Виктор Томенко обрадовал фотографей со спортивной тренировки.

https://www.instagram.com/p/COhCMnnnZ-S/

«Всем доброго утра, бодрого настроения и хорошего дня!» — написал Томенко.

Вот такой позитив в праздники.

Правда, «старшие товарищи» думают иначе. Перед самыми майскими праздниками оказалось, что Алтайский край вошёл в число 15 регионов, руководство которых до сих пор не объявило конкурсы в рамках нацпроекта «Образование». По итогам коллегии Минпросвещения РФ, которую 30 апреля провёл глава ведомства Сергей Кравцов, организационные выводы будут сделаны после 15 мая.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов проводит оперативный штаб по вакцинации 10 мая 2021 г Пресс-служба правительства ЗабайкальскогоПресс-служба правительства Забайкальского края

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В апреле 2021 года жительнице Алтайского края удалось донести до главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина проблему, с которой столкнулся её внук. Молодой человек ещё в 2005 году остался сиротой, до сих пор не получил положенного по льготе жилья, и после окончания службы в армии ему попросту некуда будет возвращаться.

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На днях Генеральная прокуратура РФ направила судебный иск о взыскании с министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова расходов, понесенных матерью пятилетнего мальчика из Барнаула, который страдает редким заболеванием.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с гармонью на открытии туристического сезона ИА «Амител»

По данным ведомства, ребёнок не получал необходимого лекарства, а выданный рецепт на его приобретение сначала поставили на отсроченное обслуживание, а затем и вовсе аннулировали.

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«Эх, Виктор Петрович Томенко… Я, конечно, все понимаю… Ты — тоже человек. И тебе тоже охота какую-нибудь фигню, типа «вот я как приседаю», в Инстаграмм запостить и лайков хапнуть. Но друг дорогой, ты ж не просто человек, ты — лицо государственное. И как ты ниприседай, народ тебя исключительно как власть воспринимает. А потому на каждый твой спортивный элемент таких комментариев про проблемы в жизни края накидает, что мама не горюй!» — комментирует события телеграм-канал «ЗамТоменко» и напоминает, что Алтайский край еще и вышел в лидеры криминального рейтинга по взяткам.

Даже резюмировать ничего — действительно, «мама не горюй!»

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