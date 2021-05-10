Ташкент, , 14:30 — REGNUM Международные финансовые организации выделят $87,4 млн на строительство солнечной электростанции мощность 100 МВт вблизи Самарканда, сообщает 10 мая издание «Подробно.uz».

Строительством электростанции займется французская компания Total Eren. Кредиты выделят Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и финансовая организация Proparco.

Отмечается, что строительство электростанции повысит надежность электроснабжения и сократит ежегодные выбросы парниковых газов на 160 тыс. тонн.

После запуска солнечной электростанции электроэнергию будет покупать компания «Национальные электрические сети Узбекистана» по соглашению о закупке сроком на 25 лет.