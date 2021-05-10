Тюмень, , 14:27 — REGNUM В лесах Тюменской области из-за пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает областной оперштаб.

Эта мера начнёт действовать с 11 мая. Решение было принято по итогам заседания оперштаба. Глава региона Александр Моор уже подписал соответствующее постановление. Согласно ему, въезд на территории лесов и их посещение запрещены. Это ограничение не распространяется на тех граждан, которые участвуют в тушении ландшафтных и лесных пожаров.

Руководить ликвидацией чрезвычайной ситуации в лесах поручено замгубернатора региона Ларисе Теплоуховой. Отметим, на утро 10 мая в борьбе с огнём задействованы 228 единиц техники и 1002 человека. Эти сведения приводит региональный департамент лесного комплекса.