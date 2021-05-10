Мирослава Романенко, 10 мая 2021, 15:05 — REGNUM Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий мечтает о том, чтобы на Украине каждый сделал хоть маленькую часть того, что сделал лидер организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степан Бандера. Фрагмент интервью на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал 10 мая председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Бандеровская Украина
Бандеровская Украина
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сделал Степан Бандера для Украины немало: террор, антисемитизм, этнические чистки, массовые убийства, военные преступления. Губернатор считает, что «каждый на своем месте должен проявить ту любовь, которую имел в сердце, душе и во всех своих действиях герой Украины Бандера. И тогда у нас будет держава, о которой он мечтал!» А мечтал Степан Бандера быть вождем диктаторской, тоталитарной страны с одной нацией и одной партией, очищенной от инородцев: евреев, поляков, русских, венгров и под руководством фюрера Адольфа Гитлера строить Новую Европу», — написал Долинский.

Заявление чиновника прокомментировали под записью Эдуарда Долинского. Некоторые отметили, что слова львовского чиновника рассчитаны на электорат Западной Украины.

Униаты на шествии бандеровцев
Униаты на шествии бандеровцев
Vpmon.ru

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«Йододефицитный просто бредит, лучше бы он зарылся в схрон», — написала Кара Н.

«Каких ещё заявлений можно ожидать от западэнского рогуля?» — спросил Евгений С. «Да, это, к сожалению, повторяющийся в разныеисторические времена фарс национальной украинской истории: то Мазепа к шведам, то Бандера к немцам, теперь вот Порошенко с Зеленским… Пройдёт немного времени, и новый «Богдан Хмельницкий» пойдёт к «москалям» с опущенной головой со словами: «Браття, якось не гарно воно вийшло… Нам обіцяли до Европи, а потрапили чомусь знову в самісеньку дупу…» («Братья, как-то нехорошо получилось. Нам обещали в Европу, а попали мы почему-то снова в самую *опу — М. Р.). Вот и вся извечная кутерьма с этой самой «незалежністю» (независимостью — М. Р.). Которая в сегодняшнем фарсе стала лишь очередным лозунгом властных структур для тотального разграбления Украины», — отметила Кира М.

Бандеровцы в деле
Бандеровцы в деле

«Какие герои, такая и слава Украине», — добавил Илья К.

«Может, хватит уже бандершвали надо Львовом издеваться. Достаточно. У меня вопрос только один к России, Израилю и Польше. КАК ДЕЛИТЬ ЛЬВОВ БУДЕМ? На сектора по принципу фашисткого Берлина или обменом территории?» — спросила Елена Ф.

«И это чиновник, назначаемый президентом…» — добавил Юрий Ш.

«Ну пожалейте парня, ему всеми силами надо у кормушки удержаться, вот и врёт не моргая. Сменится пластинка — сменятся и призывы, это же люди без стыда, без совести и убеждений… Яркий пример наш президент — как красиво говорил и обещал на выборах… Вот и этот, у него же в глазах евро и доллары вместо совести…» — пишет Tatyana D.

«Каждый украинец должен сделать то, что сделал [агент КГБ СССР, Герой Советского Союза Богдан] Сташинский, [осуществивший ликвидацию лидеров украинского националистического движения Льва Ребета и Степана Бандеры]», — отметил Сергей П.

Жертвы бандеровцев
Жертвы бандеровцев

«Это герой галичан, а не Украины, где его презирают все», — написал Aleks T.

«У него, наверное, портрет Бандеры в углу в спальне висит, он на него молится перед сном. Запаянные», — подытожил Владимир Л.

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Напомним, 7 мая в то время, как в Ивано-Франковске на аллее Славы открыли памятный знак в честь ветерана нацистской дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мыхайла Мулыка, в Одессе открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза генерал-майора Семена Кремера.

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