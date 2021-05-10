Рига, , 14:32 — REGNUM Рижский хоккейный клуб «Динамо», играющий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), продлил контракт со своим канадским защитником Рисом Скарлеттом. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба из Риги.

«Команда «Динамо» Рига подписала новый контракт с 28-летним канадским защитником <…> Рисом Скарлеттом», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом подробности заключенного соглашения не приводятся.

Отметим, в завершившемся сезоне Рис Скарлетт сыграл за рижское «Динамо» в 47 матчах, набрав в них 17 (три шайбы + 14 результативных передач) очков при 18 минутах штрафа. «Динамо» из Риги закончило сезон на последнем, одиннадцатом месте турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.