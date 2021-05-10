Минск, 10 мая, 2021, 14:16 — ИА Регнум. «Сюда будут ехать. Вот Россия — огромная империя. Белоруссия — союзник. Два независимых, но очень близких, братских народа. И мы можем здесь привлечь огромные трудовые, интеллектуальные ресурсы», — уверен белорусский пропагандист Вадим Боровик. Об этом он заявил 8 мая в эфире государственного телеканала «СТВ» в ходе шоу «Тайные пружины политики» другого пропагандиста, Григория Азарёнка.

Сальвадор Дали. Юная девственница, удовлетворяющая себя рогами собственного целомудрия. 1954

Читайте новости сюжета: Союзное государство России и Белоруссии

Боровик заговорил о традиционных ценностях, имеющих значение для маскулинной культуры. По его мнению, следует создать льготы для сохранивших невинность гражданок при поступлении в вузы — «когда у нас девственницы начнут заканчивать школу, и вот девственница закончила школу, мы ей к централизованному тестированию добавляем несколько баллов, и она проходит».

Также читайте новости сюжета: Нациестроительство в Белоруссии

«Потому что да, у нас меньше будет ЭКО. У нас будет более здоровая молодежь. Они будут понимать, что есть традиционные ценности, ценность семьи. Мы не будем воспитывать, какие презервативы надевать в школе, а мы будем ее учить, что нужно уважать мужа, а муж должен уважать жену, что ребенок в приоритете в семье. Понимаете? Вот этому надо учить, — уточнил Боровик. — Вот сегодня у нас любят: эмансипация, феминизм. Мы никогда не будем ущемлять женщин. Но если мы сегодня девочку научим уважать мужчину, а мужчину научим быть главой семьи, тогда у нас не будет 40-летних лбов, которых содержат матери-пенсионерки. Сколько у нас таких, которые пьют, не работают, тунеядствуют, а мать их…»

Читайте новости сюжета: Внутренняя политика Белоруссии

«А потом на митинги», — вставил пропагандист Григорий Азарёнок, также являющийся горячим сторонником Александра Лукашенко.

«Да, — поддержал Боровик. — Вот мы и создаем инфантильного мужчину и девочку, которая хочет в 18 лет сесть в Mercedes. К нам будут ехать со всего мира, потому что они будут понимать, что их ребенок не начнет половую жизнь в 13 лет, что он не будет, как в США, наркотики у наркодилеров заказывать на Хеллоуин в 17 лет. Сходите в Брюссель, на улице, где Европарламент, около каждого здания лежит бомж, и после 8 часов вечера, только стемнело, проститутки выстраиваются в ряды, в том числе и гражданки Бельгии. Так чем гордиться? Так вот когда мы создадим здесь такие ценности, которые будут рекламой Белоруссии, то есть чисто, целомудренно, уважение и плюс не уходим в ортодоксальность, то есть экономика развивается».

Также читайте новости сюжета: Создание из Белоруссии IT-страны