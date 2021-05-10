Новосибирск, , 14:14 — REGNUM В Новосибирской области по факту гибели 16-летней девушки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«6 мая 2021 года около 23:30 (время местное) 16-летняя девушка, находясь в гостях в ст. Дупленская в Коченёвском районе, пошла за водой к колодцу на территории домовладения, в котором утонула, — уточнили в ведомстве. — В ходе осмотра колодца обнаружено, что его стены сооружены из покрышек грузового автомобиля, ограждения отсутствуют».

Дело возбуждено по ч.1 ст.109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

Следователи уже допросили родственников погибшей и осмотрели место происшествия. В настоящее время назначены судебные экспертизы.