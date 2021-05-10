Тюмень, , 14:11 — REGNUM В Тюмени гражданин 1990 года рождения лишился денег при попытке приобрести диван. Об этом сообщает областное УМВД.

В интернете на сайте бесплатных объявлений он нашёл информацию о продаже этого товара и внёс запрошенную предоплату в размере 10 тыс. рублей. Затем автор объявления перестал выходить на связь. Тюменец понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Сейчас сотрудники полиции ищут мошенника. Также они призывают граждан не терять бдительности во время покупок в интернете, в частности, не вносить предоплату, если нет уверенности в надёжности продавца.