Турин, Италия, , 14:10 — REGNUM Руководство туринского футбольного клуба «Ювенутс» отправит в отставку своего главного тренера Андреа Пирло. Об этом 10 мая сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa.

По информации источника, руководство «Ювентуса» приняло такое решение после неудовлетворительных результатов команды в нынешнем сезоне и на данный момент думает, увольнять ли главного наставника команды прямо сейчас или дождаться окончания сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая клуб «Милан» нанес «Ювентусу» поражение с разгромным счетом 0:3, в результате чего туринская команда ухудшила своё положение в борьбе за выход в Лигу чемпионов.