Пермь, 10 мая, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Перми сотрудники уголовного розыска оперативно раскрыли убийство женщины, останки которой были обнаружены возле железнодорожных путей. Об этом сообщает региональный главк МВД.

kropekk_pl Убийство

Останки были обнаружены 7 мая случайным прохожим. В ходе поквартирного обхода оперативников заинтересовал владелец одной из квартир дома на ул. Магистральная. Он заявил стражам порядка, что его супруга ушла два дня назад к подруге и не вернулась. При осмотре квартиры в ванной комнате полицейские заметили следы преступления.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Мужчину 1964 года рождения арестовали.