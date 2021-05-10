Ташкент, 10 мая, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Власти Узбекистана планируют ратифицировать в 2021 году две конвенции Международной организации труда (МОТ). Об этом заявил министр занятости и трудовых отношений республики Нозим Хусанов, сообщает «Газета.uz».

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

До конца года республика ратифицирует конвенцию МОТ «О пересмотре Конвенции 1952 года об охране материнства» и «Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда».

Хусанов отметил, что приоритетным направлением работы министерства является принятие трудового кодекса Узбекистана в новой редакции. Кроме того, планируется расширить сотрудничество с МОТ.

«Мы планируем в сотрудничестве с МОТ расширить сферу мониторинга соблюдения трудовых правил в других отраслях экономики», — сказал министр.

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