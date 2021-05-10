Степанакерт, , 14:00 — REGNUM После перехода большей части Арцаха под контроль Азербайджана в результате 44-дневной войны сразу же актуализовалась тема сохранения армянского культурного наследия на оккупированных территориях. Перед Азербайджаном было поставлено условие бережно относиться к памятникам христианской культуры. Видимо, значительное влияние на эту позицию мирового сообщества оказал опыт систематического уничтожения памятников армянской культуры на территории Нахичевана. Известно, что от грандиозного средневекового кладбища в Джуге и от храмов Агулиса ныне не осталось и следа.

Как и следовало ожидать, многочисленные армянские церкви и монастыри были объявлены азербайджанскими пропагандистами и официальными лицами «албанскими». В городе Шуши с первых же дней оккупации азербайджанскими властями началось разрушение двух сохранившихся здесь церквей. Кафедральный собор Газанчецоц был подвергнут ракетной атаке уже в дни войны. Ныне проводятся работы по изменению его облика. Церковь «Канач жам» была взорвана. Одновременно в обиход вводится с азербайджанской стороны тезис о том, что «в Шуши нет армянских церквей — существующие в городе церкви принадлежали русскому гарнизону».

Полагать, что какие-либо требования могут существенно повлиять на политику Азербайджана, было бы наивно. Но пролить свет на истинное положение дел относительно памятников армянской архитектуры было бы полезным. В данной статье коротко описаны исторические данные о возникновении и функционировании армянских церквей Шуши в 19-ом веке.

После перехода территории Карабахского ханства с центром в крепости Шуши под власть Российской империи здесь в 1823-ом году была образована Карабахская провинция. Уже в начале двадцатых годов 19-го столетия царские военнослужащие при описании крепости Шуши выделяли три квартала: два армянских — Газанчецоц и Агулецоц и один мусульманский — Тавризли. В первых двух имелось 208 армянских «дымов», а в последнем — 202 «дыма» мусульман. Наличие в крепости российского гарнизона, а также сосредоточение здесь значительного количества землевладельцев создали условия для интенсивного развития города. Уже во второй половине 19-го века в Шуши проживало до трех десятков тысяч человек. Понятно, что с самого начала большое развитие получила духовная культура, и естественно, строительство религиозных учреждений и церквей.

С 1830-го года Шуши стал центром Карабахской Армянской консистории, перенесенной сюда из Гандзасара. Митрополит Багдасар построил на средства церкви здание консистории в квартале Джрабердцоц в самом центре армянского сектора города. Позднее архиепископ Асан-Джалалян пристроил к восточной части трехэтажное здание Духовной семинарии. При консистории также была основана армянская типография.

История возникновения всех пяти армянских церквей Шуши известна. Первые церковные постройки в Шуши были деревянными. В 1822-ом году в квартале Агулецоц на месте деревянной была возведена каменная церковь Святой Богородицы, ставшая первой соборной церковью в городе. Это была трехнефная базилика. В 1889-ом году она была капитально реконструирована. Средства на реконструкцию выделил шушинец М. Патваканян.

Сохранившаяся в целости вплоть до 44-дневной войны церковь Ованеса Мкртыча была возведена в 1848-ом году жителями Шуши братьями О. и Б. Онановыми. Она была построена на месте имеющейся здесь деревянной часовни.

Вплоть до конца 1960-х годов в городе сохранились здания церкви в квартале Мегрецоц и церкви Девичьего монастыря. Судя по описаниям и фотографиям, это были однонефные базилики с отдельно стоящими колокольнями.

На территории мусульманского квартала в 1830-х годах была построена православная церковь для потребностей русского гарнизона.

Примечательна история церкви Аменапркич (Св. Всеспасителя) в квартале Газанчецоц. Она упоминается в книге «Путешествие в Армению» Месропа Тахиадяна (1820 г.). Остается неизвестным дата первой каменной постройки вместо деревянной. Но известно, что в 1847-ом году каменная церковь находилась в аварийном состоянии. На основании скудных сведений можно предположить, что это была трехнефная купольная церковь. В ЦГИА Армении хранится сводный обширный материал по истории строительства новой церкви. Все выводы, приведенные в данной статье, сделаны на основе изучения этих документов. А история следующая.

В 1847-ом году митрополит Багдасар начал переписку с Эчмиадзинским Синодом с целью получения разрешения на реставрацию церкви. В ходе четырехлетней переписки родилась идея построить новую церковь на месте бывшей. Однако от самой идеи до ее воплощения прошли годы. Одновременно, еще в 1844-ом году, шушинцы Ованес Ерамишянц и Авраам Ерамишянц начали строительство колокольни церкви Газанчецоц. Сохранившаяся до наших дней трехъярусная колокольня со скульптурами ангелов строилась полтора десятилетия и была завершена в 1858-ом году. Строительная надпись колокольни, выполненная на восточной её стене, гласит:

Идея строительства новой церкви снова стала актуальной в 1867 году. Был заказан проект. Прихожане и духовенство выразили желание, чтобы церковь была построена по образцу средневекового кафедрального собора в бывшей столице Багратидского царства городе Ани. Однако представленный проект имел другую композицию, перекликающуюся с планово-пространственной Эчмиадзинского кафедрального собора.

В 1870 году проект церкви был утвержден — ее построили за 17 лет. Церковь Газанчецоц Аменапркич — самая крупная из всех церковных сооружений Шуши. Многогранные апсиды длиной более 34,7 метра, шириной около 23 и высотой 35 метров выступают на четырех фасадах этого памятника, что придает ему крестово-купольную композицию. Купол основан на четырех опорах. Газанчецоц Аменапрцич стал соборной церковью города.

Над южным порталом собора высечена строительная надпись следующего содержания: «Благодатью и милостью всемогущего Бога построен чудотворный святой собор на средства и пожертвования прихожан церкви Аменапркич Казанчецоц города Шуши, строительство которой было начато в 1868 г. при царствовании всемогущего самодержца императора всея Руси Александра IIи при патриаршестве Георга IV, завершено в 1887 г. во время коронования сына Его Величества благословенного императора Александра IIIпри католикосе МаркареI. 20 сентября 1888 г.»

Примечательной является и надпись нижней части фасада сцены, гласящая: «Мной подарено святое изображение в память о строителе храма Аветисе Ерамишенце в 1886 году. Архитектор Симеон Тер Акопян».

Во время трагических событий 1920-х годов собор был значительно поврежден. Таковым он оставался вплоть до 70-х годов прошлого века. Тогда была сделана попытка его реставрации. Однако лишь после перехода города Шуши под реальный контроль властей Нагорного Карабаха в 1992-ом году удалось полностью отреставрировать его. Какова будет его дальнейшая судьба — трудно представить.

Уникальность архитектурных форм шушинских церквей, в первую очередь собора Газанчецоц, исходит из модернистских тенденций того времени. Не только церковные постройки, но и фасады жилых и общественных построек исполнены в свободных интерпретациях форм средневековой армянской архитектуры. Привычный для 19-го века псевдоклассицизм никак не повлиял на облик архитектуры Шуши, в отличие, скажем, от Александрополя /Гюмри/. Это обстоятельство также является основанием для произвольной трактовки памятников армянской архитектуры Шуши.

Манвел Саркисян, историк архитектуры