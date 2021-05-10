Минск, , 13:58 — REGNUM «Несмотря на то, что сегодня основным источником информации является интернет, не теряют своей актуальности и печатные носители информации», — считают в Национальном статистическом комитете Белоруссии.

«В 2020 году в республике было выпущено более 8 тыс. книг и брошюр», — констатировали в Белстате.

На каждого жителя пришлось 2,2 экземпляра. В прошлом году в республике были выпущены 782 журнала, 451 газета и другие периодические издания, которые мало кто читал.

Оценивая удельный вес домохозяйств, совершавших расходы на покупку печатных изданий, в 2020 году, в государственном статкомитете выяснили: 5,3% приобретали журналы и прочие периодические издания, 20,4% подписывались на газеты и журналы, 7,1% покупали газеты и 14,9% приобретали книги.

Из общего числа книг и брошюр на русском языке было издано 6,503 тыс. экземпляров на русском языке и 1,046 — на «беларускай мове», 442 — на английском и 53 — на немецком языках. Напомним, государственных языков в Белоруссии два — русский и белорусский, почти все граждане являются русскоязычными. Среди журналов и другой периодики 663 были изданы на русском языке, 115 — на «мове», 3 — на английском и 1 — на китайском. Из газет 276 издавались на русском языке, 173 — на «мове» и по одной — на английском и польском языках.

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