Пекин, 10 мая, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Правительство Китая создало компанию China Satellite Network Group, которая будет заниматься формированием глобальной системы спутникового интернета. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Подробная информация об организационной структуре новой компании не представлена. Известно, что China Satellite Network Group будет базироваться в городе Баодин в 140 км от Пекина.

Главным проектом новой компании станет создание группировки околоземных спутников для предоставления доступа к широкополосной сети интернет. Отмечается, что ещё в сентябре 2020 года правительство Китая проинформировало Международный союз электросвязи (МСЭ) о планах создания системы спутникового интернета общим количеством почти 13 тысяч спутников.

Эта заявка отражает примерное число спутников, которое может не соответствовать конечному значению. Например, американская компания SpaceX уведомила МСЭ о создании аналогичной группировки Starlink из 42 тысяч спутников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале компания SpaceX начала предварительный сбор заявок на подключение к системе спутникового интернета Starlink.